Reacties op vechtscheiding om hond: ‘Kunnen exen echt niet kiezen wat het beste is voor hun huisdier?’

Reacties op bosbranden Rhodos: ‘De wereld staat in de fik, maar toeristen zijn boos omdat er branden zijn’

‘ Als je op dat eiland zit oké, maar er nu nog naartoe vliegen? Want je hebt betaald en je hebt er recht op. Ja, ze zitten daar echt op jou te wachten. Of ga je helpen blussen?’ en ‘Dat je met vrienden op vakantie gaat en dat er dan iets te veel wordt gedronken snap ik, hoewel ik de er lol niet van in zie. Maar om dit als normaal te beschouwen gaat me te ver’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 25 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.