Reacties op verkeersboetes: ‘Bekeuringen moeten inkomensgerelateerd zijn’

Kindersekspop | Waarom maakt Kamer het pedofielen niet lastiger?

‘Kindersekspop gaat in de ban’ (AD 7-9). Hoe is het mogelijk dat er niet per direct een verbod komt op de invoer van sekspoppen die kinderen voorstellen van 7 tot 11 jaar, en daaraan gekoppeld een celstraf als je er een in bezit hebt. En waarom wordt er al ruim vier jaar in de Tweede Kamer gediscussieerd over een wettelijk verbod op het pedohandboek? Er zouden 150 handen de lucht in moeten gaan als de Kamer wordt gevraagd of er een verbod moet komen.



Arno de Vries, Amsterdam.