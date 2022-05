Reacties op zonnepanelen: ‘Ik zou een paar jongens en meiden van de TU Delft of Eindhoven bellen’

‘De te veel geproduceerde stroom kun je ook opslaan in een elektra boiler’ en ‘Een warmtepomp gaat voor velen een erg dure grap worden’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 18 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Zonnepanelen | De enige oplossing die ze bedenken: dikkere kabels

‘Zonnepanelen vallen massaal uit bij te veel opbrengst’ (AD 17-5). De zon schijnt uitbundig, het waait af en toe stevig en alles raakt in de war. De voorstanders van de wind- en zonne-energie kunnen hun geluk niet op. Maar de netbedrijven zijn in paniek, want zij kunnen de toestroom niet verwerken. Mooi woord trouwens: toestroom. Wat roepen de netbedrijven? Dikkere kabels in de grond en heel Nederland op de schop. Ik zou een paar jongens en meiden van de TU Delft of Eindhoven bellen, die verstand hebben van stroomopslag. Vroeger noemden we dat accu’s of batterijen. Bij Tesla hebben ze er trouwens ook verstand van. De netbedrijven kunnen beter al die miljarden die ze uiteindelijk toch bij Jan met de Pet ophalen, beter uitkeren in de vorm van een subsidie om elke woning te voorzien van eigen stroomopslag en wat je dan aan geld overhoudt, ga je echt leuke dingen doen.



Herman de Jong, Papendrecht.

Zonnepanelen II | Opslaan in elektraboiler

De te veel geproduceerde stroom kun je ook eenvoudig opslaan in een elektra boiler. Thuis-accu’s zijn nog duur. In een 100 liter boiler kan je 8 kWh opslaan.



Bas Verdoorn, Werkendam.

Zweden en Finland lid Navo | Na flink ‘onderhandelen’ zal Erdogan wel omgaan

Erdogan van Turkije die ineens op de proppen komt met het argument dat Zweden en Finland onderdak geven aan een terroristische organisatie, namelijk de PKK. Dit is voor hem een argument om voorlopig nee te zeggen tegen het verzoek van die landen om lid te worden. Of zou Poetin zijn vriend een keer gebeld hebben? Uiteindelijk zal er wel na veel onderhandelen (lees: geld) een oplossing komen voor dit probleem. Misschien moet de Navo toch eens gaan nadenken of dit vetorecht wel zo’n goed idee is om beslissingen te nemen. Waarom niet het vetorecht vervangen door een tweederdemeerderheid?



Frans Hertog, Waddinxveen.

Vandaag Inside | Laat ‘Hee Leen’ maar wat vaker aanschuiven

Het zat er dik in dat Vandaag Inside op de eerste dag na het ‘heropvoeden’ een topper zou worden. Niet voor het programma maar louter uit nieuwsgierigheid keken nog nooit zo veel mensen. Normaal de helft minder. Ik vermoed dat vooral de ‘afzeikers’ extra nieuwsgierig waren en nu gewoon weer zullen afhaken. ‘Hee Leen’ van Rooyen mag van mij vaker terugkomen voor de etiketten aan tafel en ‘Rox’(anne) Knetemann blijft een geweldige aanvulling.



Ferry Visser, Dordrecht.

KLM | Ik lees weinig over innovatie in die toestellen

‘Elbers neemt afscheid met kapitaal cadeau’ (AD 16-5). Wat een goed verhaal, denk je: honderd nieuwe toestellen, veel innovatie. Goed voor de werkgelegenheid voor de komende tien jaar. Maar de manshoge haaienvin gaat maar drie procent brandstof besparen. Daar worden we niet gelukkig van. Zie ze weer aankomen, al die strepen in de lucht. Dat noem ik geen innovatie. Ik hoor niets over zonnecellen of elektromotoren, wordt daar wel goed naar gekeken en in geïnvesteerd?



Ruud van Engelen, Nieuwegein.

Verplichte warmtepomp | Denk aan infrarood voor verwarmen van het huis

Vanaf 2026 wordt de aanschaf van een nieuwe cv-ketel verboden, zo heeft minister De Jonge aangekondigd. De woning zal dus duurzaam verwarmd moeten worden, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Dat gaat voor velen een erg dure grap worden, vrees ik. Daarom wil ik graag wijzen op de verwarming met infraroodpanelen. Voor enkele duizenden euro’s heb je een prima verwarming zonder een geld slurpende verbouwing. Bovendien heb je geen overlast van de lawaaiige buitenunit van de warmtepomp. Ik mag hopen dat onze overheid hier ook aan denkt.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

