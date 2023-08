Reacties op zwerfafval: ‘Fastfoodketens moeten overal bakken neerzetten en ze ook legen’

Reacties op interview met Carola Schouten: ‘Ze heeft de onrust niet weggenomen’

‘Ik miste een vraag bij het interview met minister Schouten: hoe wordt de huidige inleg zo transparant mogelijk omgezet naar het nieuwe stelsel? Volgens mij komt hier de nodige onrust vandaan. Het offline halen van de pensioengegevens van burgers door pensioenfonds ABP is daar een voorbeeld van’ en ‘Het moet niet gekker worden. Om fietsdiefstallen terug te dringen wordt voor 80.000 euro een project gestart om asielzoekers een eigen fiets te geven en te onderhouden om diefstallen in de stad tegen te gaan’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 3 juni verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.