'Stort geld op Armina's rekening, dan kan zij daar een huis kopen'

Ja, natuurlijk is het zielig dat zij het in Armenië niet net zo goed hebben als in Nederland. Maar er zijn in Armenië heel veel kinderen die het moeten doen met wat er is.



Ja, natuurlijk is het vervelend dat ze de taal en gewoonten niet kennen, maar voor hun moeder Armina geldt dat wel. Wie kan hen die kennis nu beter bijbrengen dan zij?



Als de kinderen in Nederland blijven, moeten zij hun moeder missen. Dus doet zij na verloop van tijd een verzoek om gezinshereniging en dan is de cirkel weer rond.



In de veertig jaar dat ik bij de IND heb gewerkt, heb ik veel zaken als deze voorbij zien komen. Steeds weer wordt beweerd dat de overheid dit soort schrijnende zaken veroorzaakt. Nee, beste mensen, dat zijn deze asiel/gelukszoekers zélf.