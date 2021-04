Tot drie keer toe een prik binnen handbereik en toch gaat deze lezer zonder vaccin naar huis

Jolanda de Wolf: ,,Er gaan te veel mensen over het vaccinatiebeleid en telkens maken ze iedereen blij met een dooie mus. Mijn verwachting is dat ik ergens in 2025 mijn inenting heb met al deze knulligheid.’’



Lianne van Es: ,,Laat mensen zelf naar prikposten komen om het tempo van vaccineren te versnellen. Laat ze een formulier invullen en registreer dat. Dat gaat veel rapper denk ik.’’



H. van Leening: ,,Als begeleider van mijn ouders ben ik inmiddels drie keer op een vaccinatiepunt geweest en heb dus drie keer vlak bij een Pfizer-prik gestaan. Toch ben ik helaas telkens zonder een inenting naar huis gegaan. Waarschijnlijk moet ik twee maanden wachten. De vaccinatiestrategie blijft een gevoel van chaos uitstralen.’’



Jan de Kievit: ,,De prikstrategie is inderdaad te onduidelijk. Volg het Kiss-principe, keep it simple and stupid. Vaccineer van oud naar jong, maar dan in een moordend tempo. Decentralisatie zorgt voor extra problemen, dus centraal aansturen met een goede registratie. Het huidige ivorentorenbeleid heeft gefaald.’’