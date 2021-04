Wat als roken een recht is, maar rokers de vrijheid van niet-rokers aantasten?

Reacties op WK voetbal in Qatar: ‘Thuisblij­ven is voor Oranje de enige optie’

24 maart Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 24 maart in de krant verschenen over onder meer de uitspraak van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb over de ramadan en het WK in Qatar in 2022.