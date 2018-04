Actrice Annet Malherbe: 'Ik houd niet van veilig, van bekend terrein'

Einde van rokjesdag: Vrouw laat zich geen blotebenendag opleggen

6 april Iedereen kent het fenomeen rokjesdag: de eerste dag in het voorjaar dat alle vrouwen als bij toverslag opeens in een jurkje of rokje lopen, met daaronder blote benen. Maar bestaat een spontane rokjesdag eigenlijk nog? ,,Absoluut niet. De Nederlandse vrouw is daar veel te nuchter voor”, stelt mode-expert Bastiaan van Schaik.