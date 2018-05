Annejet van der Zijl: ‘Ik wist niet dat je zoveel pijn kunt voelen’

Dag van de Verpleging 'Jij bent mij allang vergeten, maar zuster Anna... ik vergeet jou nooit!'

8:43 Sommige verpleegkundigen sluit je voor altijd in je hart. Na een oproep aan onze lezers daarover kregen we honderden grappige en ontroerende brieven opgestuurd, als een geschreven monument voor de zorg. Vandaag, op de Dag van de Verpleging, hebben we er vijftien geselecteerd.