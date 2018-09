Shirley: ,,Ik had me voorgenomen dat mijn trouwjurk maximaal 500 euro mocht kosten. Hij was uiteindelijk 1800 euro. De baan in het cafetaria heb ik genomen om mijn trouwjurk te kunnen betalen.”



Mitchell: ,,Die stond je prachtig.”



Shirley: ,,Misschien hadden we dat geld beter in de pot voor de verbouwing kunnen stoppen.”



Mitchell: ,,We willen een verdieping op het huis bouwen.”



Shirley: ,,Daarvoor moeten we nog sparen. Ons huis telt nu 85 vierkante meter. Dat vind ik niet genoeg voor vijf personen.”



Mitchell: ,,We hebben de woning vier jaar geleden gekocht.”



Shirley: ,,Voor 147.000 euro. Het huis was eerst van een woningbouwvereniging.”



Mitchell: ,,We kochten het zowat casco. We hebben zelf veel geklust. Mijn vader is handig en Shirley’s vader is schilder. Voor de keuken en de badkamer hebben we flink gespaard.”



Shirley: ,,Toen we weer een bedrag bijeen hadden, hebben we de keuken uitgebouwd. We hebben een gezamenlijke rekening. Ik regel alle betalingen met de app. Ik kan precies zien wat Mitchell koopt, maar eigenlijk koopt hij nooit wat. Mitchell redde mij na mijn scheiding uit de financiële problemen. Met de alimentatie die ik kreeg voor de twee oudsten, redde ik het niet. Partneralimentatie van mijn ex wilde ik niet. Het is prima dat ik alleen ’s avonds werk, hoewel de snackbar niet mijn droombaan is. Maar zo hoeft Jamey niet naar de opvang.”



Mitchell: ,,Vroeger was Shirley receptioniste. Ze is goed met cijfers. Zij regelt de financiële zaken. Ik weet er niets van.”



Shirley: ,,Ik sla alles op in een Excelbestand. De hypotheek is 570 euro, los van de belastingteruggave. Voor de stadsverwarming betalen we 35 euro, voor elektra 75 euro. Begin van de maand pin ik 350 euro voor de boodschappen. Zo geef ik niet te veel uit. We sparen 25 euro per kind per maand. En voor onszelf elke maand 500 euro. Dat is ook bedoeld voor vakanties.”