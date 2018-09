Ben jij shopverslaafd? Zo ga je op kledingdieet

Video Vreemd vlekje? Deze app verslaat de huisarts in zijn diagnose

7 september Hoe kun je zonder medische kennis een diagnose bij jezelf stellen? Stel, je hebt een raar vlekje op je gezicht dat daar eerder niet zat. Ga je hiermee naar de dokter of stel je gewoon simpel je eigen diagnose met behulp van je telefoon? Chris Snijders (TU Eindhoven) is besliskundige en heeft totaal geen achtergrond in de medische wereld. Toch is hij nu degene die modellen ontwikkelt om zelf een diagnose te kunnen stellen.