Braziliaanse (24) valt helft van haar gewicht af en is nu model

Thayna uit Juiz de Fora – niet ver van Rio de Janeiro – had al problemen met haar gewicht toen ze 5 jaar was en ontwikkelde als tiener een verslaving aan fastfood. Het duurde dan ook niet lang voor de weegschaal richting 140 kilogram ging.



,,Ik stond er aanvankelijk niet bij stil, omdat het was begonnen toen ik nog erg klein was”, vertelt ze zelf. ,,Ik was eraan gewend dat ik wat meer woog. Ik vond mijn lichaam niet mooi, maar dat was nu eenmaal hoe ik eruit zag en wie ik was. Veel mensen die wat zwaarder zijn, dromen ervan om mager te zijn en dat was bij mij niet anders, maar ik deed er niet veel moeite voor.”



Haar probleem was dat ze altijd warme maaltijden at. ,,Ik hield van écht eten”, doet de jonge vrouw haar verhaal tegen de Britse krant Daily Mail. ,,Als het kon, at ik drie keer per dag warm. Ik hield ook van zuivelproducten en kon fastfood niet weerstaan. Het had geen effect op mijn zelfvertrouwen en ik voelde me nooit minder waard dan iemand anders. Dus waarom zou ik veranderen?”