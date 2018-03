,,Toen ik hier begon, had ik één voornemen: dit mag geen grijze boekhandel worden’’, zegt Grietje Braaksma (56). Ze werkt al 38 jaar in het boekenvak en is sinds twee jaar vestigingsmanager van Grand Theatre Boekhandel in Breda. ,,We draaien films en organiseren tango-avonden. Mensen raken met elkaar in gesprek, er komen verhalen los. Ik noem dit geen winkel maar een huis van verhalen. Ik wil ook dat kinderen hier graag komen. Daarom hebben we een Nijntjeshop en een flipperkast. ’’

In het voormalige volkspaleis en filmhuis, in de jaren 20 van vorige eeuw gebouwd in art-decostijl, wil Grietje ‘mensen samenbrengen en inspireren’. ,,Ik wil uitstralen: we vieren hier een feestje, kom er gezellig bij. Ik wil contact. Via Facebook, Twitter en Instagram, via de nieuwsbrief die sinds de opening twee jaar geleden al 1.400 klanten bereikt en in de winkel. Als een docent advies wil, geef ik dat. Als mensen mooie plannen hebben, probeer ik ze te helpen. Mooie plannen die ons aanspreken, voeren we uit. Ik hou niet zo van dat benauwde. Gewoon aanpakken! Schrijver en muziekfreak Vic van de Reijt heeft hier een keer een 45-toerenavond georganiseerd. Dansen tussen de boeken: geweldig!’’



Natuurlijk heeft ze weleens slapeloze nachten. Over de internetwinkels, die in haar ogen een bedreiging vormen voor haar zaak, en de leefbaarheid van stad en dorp. ,,Maar ik weiger te denken in problemen. Niets bestaat bij de gratie van louter voorspoed. Ik kan heel goed zeilen bij tegenwind. Ik denk dat ik die mentaliteit heb overgehouden aan mijn jeugd, ik ben een boerendochter uit Friesland. Daar zat het ook weleens tegen. Ging er een kalf dood en was de familie in rouw. Maar de volgende dag moest je weer aan de bak. Zo is het in het boekenvak ook.’’



Grand Theatre Boekhandel, Van Coothplein 17b, Breda