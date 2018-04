Emoties laten zich echt lezen: 15 gelaatsuitdrukkingen en wat ze betekenen

De emoties die we dagelijks voelen — verdriet, angst, blijdschap, afkeer, verrassing en boosheid — vertalen zich steevast in een combinatie van subtiel oog-, neus-, mond- en wenkbrauwenwerk. Het is handig als je dat op de juiste manier kunt interpreteren.

Ik heb een vriend die gefascineerd is door lichaamstaal. Toen ik een tijdje geleden bij hem langsging, zat hij tv te kijken zonder geluid, omdat hij zich graag focust op «wat de politici in het programma écht zeggen». Wanneer we met iemand communiceren, gebeurt er namelijk veel meer dan het uitwisselen van woorden. We communiceren ook via oogcontact — niet voor niets worden ogen de spiegels van de ziel genoemd —, onze stemintonatie en meestal doen we nog van alles met ons gezicht, onze handen en de rest van ons lichaam. Ook de afstand tussen ons en onze gesprekspartner(s) en of we hen al dan niet aanraken, zijn vormen van non-verbale communicatie.

Controle

We hoeven dus niet veel te zeggen om een heleboel informatie prijs te geven aan onze omgeving. Goed om in je achterhoofd te houden als je een belangrijk gesprek hebt met je baas, collega, partner of vriend(in). De kennis van lichaamstaal helpt mijn vriend alvast bij het screenen van sollicitanten en het evalueren van nieuwe zakelijke contacten. Het geeft hem ook controle over hoe hij zélf overkomt. Handig als hij naar de bank moet voor een lening of als hij een meisje wilt versieren.

Uiteraard kun je gelaatsuitdrukkingen alleen juist interpreteren als je de context kent waarin ze gebruikt worden, en als je misverstanden wilt vermijden, kijk je het best ook naar andere verbale en non-verbale informatie. Wil je liever niet dat iemand de emoties van je gezicht kan aflezen? Dan is het belangrijk om het in de (juiste) plooi te houden.

NEERHANGENDE MONDHOEKEN

«Ik ben verdrietig»

Mondhoeken die naar beneden hangen, maken een verdrietige, misnoegde indruk. Bij mensen die vaak ontevreden zijn, kan het (helaas) hun standaard gelaatsuitdrukking worden.

OPWAARTSE MONDHOEKEN

«Ik ben blij» of: «Ik ben niet blij, maar ik verberg het»

Opwaartse mondhoeken wijzen op puur plezier. Als de ogen meelachen, tenminste. Is dat niet het geval, dan wil iemand goedkeuring uitdrukken, maar voelt hij eigenlijk iets anders.

Volledig scherm Samengeperste lippen. © Steven Richardson

SAMENGEPERSTE LIPPEN

«Ik ben boos»

We klemmen onze lippen stijf op elkaar als we boos of misnoegd zijn, maar er zeker van willen zijn dat er geen verkeerd woord ontsnapt. Soms kunnen samengeperste lippen ook op twijfel wijzen, bij moeilijke keuzes bijvoorbeeld. Je ziet het ook bij iemand die verdrietig is en wiens mondhoeken op het punt staan om naar beneden te zakken.

LIPPENBIJTEN

«Ik heb stress»

Omdat lippenbijten rustgevend kan zijn, doen sommige mensen het als ze stress hebben. We doen het ook wel om te voorkomen dat we iets zouden zeggen dat we niet willen zeggen.

Volledig scherm Onderste over bovenste lip. © Steven Richardson

ONDERSTE OVER BOVENSTE LIP

«Ik voel me onzeker»

Als iemand zijn onderste lip naar voren steekt alsof hij ‘euhm’ zegt, dan wijst dat op onzekerheid of twijfel.

BOVENSTE LIP OVER ONDERSTE

«Ik voel me schuldig»

Laat iemand zijn bovenlip over zijn onderlip hangen en bijt hij daarbij op zijn onderlip, dan kan dat erop wijzen dat hij zich schuldig voelt.

HEEL SNEL MET DE OOGLEDEN KNIPPEREN

«Ik voel me onzeker»

Snel knipperen kan betekenen dat we ons ongemakkelijk voelen of moeite hebben om iets te geloven. Uiteraard kan het ook een flirtsignaal zijn, het gevolg van een kattenallergie óf een methode om mascara sneller te laten drogen.

HEEL TRAAG MET DE OOGLEDEN KNIPPEREN

«Ik probeer mijn emoties te verbergen»

Opent en sluit je gesprekspartner heel traag zijn ogen, dan kan dat erop wijzen dat hij zijn emoties niet wil tonen. Pokerspelers doen het weleens, én Indiase goeroes.

Volledig scherm Omhoog kijken naar rechts. © Steven Richardson

OMHOOG KIJKEN NAAR RECHTS

«Ik ben iets aan het verzinnen»

Als je omhoog kijkt en naar rechts, dan connecteer je met je verbeeldingskracht in je rechterhersenhelft. Je vertelt zonder woorden dat je aan het liegen bent. Naar omhoog kijken en naar links kijken we als we op zoek zijn naar visuele informatie in onze linkerhersenhelft.

WIJD OPENGESPERDE NEUSVLEUGELS

«Het zint me niet»

Als je neusvleugels wijd openstaan zoals bij een razende stier, kan er meer lucht door stromen. Je lichaam bereidt zich voor op een gevecht. Het vertelt je omgeving dat je extreem verontwaardigd bent.

OPGETROKKEN NEUS

«Ik vind dit een afschuwelijk idee»

We trekken onze neus op wanneer iets slecht ruikt, maar ook als we met een slecht idee geconfronteerd worden.

Volledig scherm Neus aanraken © Steven Richardson

NEUS AANRAKEN

«Ik ben aan het liegen»

Jeukt onze neus, dan helpt het meestal om een keertje intens te krabben of te wrijven. Raakt je gesprekspartner tijdens een gesprek geregeld zijn neus lichtjes aan, dan kan dat erop wijzen dat hij aan het liegen is. Sommige mensen spelen ook met hun neus of drukken hem plat als ze aan het denken zijn.

Volledig scherm Neusbrug samenknijpen. © Steven Richardson

NEUSBRUG SAMENKNIJPEN

«Ik ben aan het evalueren wat ik net gehoord heb»

Zie je dat iemand met zijn vingers de brug van de neus samenknijpt, dan toont dat aan dat hij iets aan het evalueren is. Meestal zijn er frustraties en andere negatieve emoties aan de orde.

LAAGHANGENDE WENKBRAUWEN

«Ik erger me»

Als je wenkbrauwen omlaag gaan, zijn je ogen voor een stukje verborgen. Dat kan wijzen op ergernis. Je geeft aan dat iemand je zo ergert dat je niet naar hem of haar wilt kijken.