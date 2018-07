'Had ik maar nooit kinderen genomen'

Video Nooit meer keu­zestress in de toekomst

27 juli Met wie je op een date gaat, is een van de vele beslissingen die je maakt in het dagelijks leven. Swipe je naar links of toch naar rechts? Op een dag maak je al snel tientallen beslissingen waarop je je acties baseert: soms zijn dit grote beslissingen (‘Neem ik die nieuwe baan?’) maar vaker zijn het kleine beslissingen die we niet eens doorhebben (‘Wil ik nog een koffie?’). Zou een computer dat niet beter voor ons kunnen doen?