Hallo, Meneer de Uil: 50 jaar Fabeltjeskrant in één expositie

Het was midden in de oorlog, ze waren jong en verveelden zich. Om de sleur te verdrijven, begonnen de leden van de christelijke jongemannenvereniging en de christelijke jongevrouwenvereniging in de Rotterdamse wijk Vreewijk in 1943 een theater- en cabaretgroepje.



Op zaterdagavond kwamen ze bijeen in het leegstaande houten noodgebouwtje van de Hervormde Gemeente Vreewijk, waar ze voor hun wijkgenoten anti-Duitse liedjes zongen. Bij voorkeur bij volle maan, want vanwege de verplichte verduistering kon je dan tenminste nog iets zien.