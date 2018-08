Hans Klok: 'Ilse DeLange vind ik zo raar'

Dit zijn de beste vakantie­par­ken van Nederland volgens Zoover

9:59 Hof van Salland in Hellendoorn is door beoordelingssite Zoover uitgeroepen tot beste vakantiepark van Nederland. Het Hellendoornse vakantieverblijf krijgt een 9,51 als eindcijfer. In de top tien van beste vakantieparken staan nog drie andere accommodaties uit Overijssel.