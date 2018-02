'Het ontroerendste konijn dat ik ooit heb gezien'

'Aantal beleggers in cryptomunten stijgt, is relatief jong en voorzichtig'

8 februari Het aantal Nederlanders dat cryptomunten als de bitcoin, ether of litecoin bezit, is het afgelopen halfjaar flink toegenomen. Volgens onderzoeksbureau Kantar TNS ging het in augustus nog om 135.000 huishoudens, nu om zo'n 490.000.