‘Hij zou niet willen dat ik alleen bleef’

‘Het was zomer, we zaten thuis op de bank, ik was hoogzwanger van ons tweede kindje. Daniël stond op om de hond uit te laten en zakte ter plekke in elkaar. Een hartstilstand.



Ik belde 112 en probeerde hem te reanimeren, maar hij was al dood. Zomaar, vanuit het niets. Dat ik weduwe ben is al twee jaar mijn dagelijkse realiteit, maar ik kan het nog steeds niet bevatten.



Vier weken na de begrafenis beviel ik van mijn jongste. Behalve de verloskundige was er niemand bij. Ik dacht: ‘Ik moet voortaan alles alleen doen, dus dit doe ik ook zelf’. Dat er geen papa was om de navelstreng door te knippen, deed me vreselijk pijn. Erger nog: mijn zoontje zou zijn vader zelfs nooit zien en ook mijn dochter was nog te klein om zich later iets van Daniël te herinneren. Al vind ik een nieuwe partner, realiseerde ik me, mijn kinderen zullen nooit hun vader terugkrijgen.