Hittegolf? Neem een duik in het buitenbad

Afgepeigerd zit ik in het peuterbadje van openluchtzwembad Schuagt, fraai gelegen aan de Lekdijk. Moeders, kijk mij eens leuk met mijn zoontje spelen! Ben ik een leuke papa of niet? Volgens een vriend zijn jonge vaders woest aantrekkelijk. Zo’n grote man die zo leuk en relaxed met z’n kind omgaat, het is toch om te smelten? Helemaal waar, als je dat buikje wegdenkt. Maar eerlijkheidshalve spoelen we even terug naar eerder die ochtend. Maandag papadag. Beetje moe nog van de weekenddienst, maar vandaag ga ik met mijn zoontje van 2 naar het zwembad! Lekker op de fiets natuurlijk. Even wat spulletjes pakken, kind achterop, brug over, dijk op.



Maar wat moet ik meenemen? Even mijn vrouw bellen. Vijf minuten later ben ik al chagrijnig. Die paar dingetjes zijn: zwembroekje, luiers, billendoekjes, sudocrème, zonnebrand (vaak smeren!), petje, speelkleed, parasolletje, diksap, fruithapje, rijstwafeltjes, speen, handdoek, hydrofiele doek, schoon rompertje, extra T-shirtje met lange mouwen, waterspeeltjes en gewone speeltjes. Het kost me zeker een uur en nog twee telefoontjes - ‘waar ligt...?’ - om alles te verzamelen en in de fietstassen te proppen. Eenmaal bij het bad is het handig die spullen in één grote tas mee te nemen. Maar die heb ik niet. Met m’n handen vol moet ik de fiets nog op slot zetten, kaartjes kopen en mijn wegrennende oogappel in de kraag vatten. Ik gooi alles op het gras, smeer mijn zoon in en dan zakken we neer in het lauwe peuterbad.