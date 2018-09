Hoe houd ik die risicostof bij mijn kind weg?

‘Je bent gewoon bang”, zegt mijn partner. ,,Ik ben niet bang”, schiet ik in de verdediging. Ik ga bij mezelf te rade. Tijdens mijn zwangerschap maakte ik me al zorgen over de blootstelling aan BPA. Het zou mijn foetus kunnen bereiken. De stof, gemaakt uit aceton en fenol, wordt gebruikt in make-up, verpakkingen, onbreekbare flessen en voorwerpen voor in de magnetron.