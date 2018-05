Hoe laat ik mijn lerares subtiel weten dat ik haar leuk vind?

Joost Prinsen: Beste meneer, Koop het Guinnes Book of Records, kijk bij de B van ‘Blauwtjes Lopen’ en u vindt mijn naam als recordhouder. Een greep uit mijn blauwe verleden.



Daar was de dame die mij vroeg voor een avondje uit. Ik was gevleid want gevraagd worden was me niet eerder overkomen. Toen zij zich na de film in de kroeg genoeg moed had ingedronken, vroeg ze mij een goed woordje te doen bij mijn boezemvriend op wie ze eigenlijk verliefd was. ,,Jij begrijpt die dingen”, zei ze nog. Veel begrijpen is fnuikend voor de seks maar dat wist u waarschijnlijk al.



Dan was er het meisje dat mij aan haar vader voorstelde. Hij zat juist de krant te lezen, liet de sportpagina zakken en zei: ,,Ik schat u op drie weken.” Waarna hij verder las. De dag erna had het meisje er over nagedacht en bij nader inzien....