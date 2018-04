'Ik werk nog maar 3 dagen, maar krijg er voor 5 betaald'

Monique Beenen-Post (41); Werkvoorbereider bij BAM Infra Rail te Dordrecht

Carlo Beenen (63); Productie-manager Allied Motion Technologies (Amerikaans bedrijf)



Gezamenlijk netto-inkomen: €3500 - €5000



Grootste miskoop

Monique: Hometrainer en fitnessbal. ,,Allebei nooit gebruikt.’’

Carlo: Cabrio Renault Megane. ,,Hij stond vooral in de garage.”



Beste koop

Monique: ,,Onze twee katten Senna en Max.” (100 euro per kat).

Carlo: Dit droomappartement. ,,Alles gelijkvloers, we zijn voorbereid op de oude dag.”

Monique: ,,Wij laten onze liefde niet leiden door een getal, of wat anderen ervan vinden dat we veel in leeftijd schelen.”

Carlo: ,,We trekken ons daar niets van aan en dat noem ik geluk.”

Monique: ,,We zijn bijna twee jaar samen en één jaar getrouwd. Het huwelijk kostte 15.000 euro.”

Carlo: ,,Ik ben nooit eerder getrouwd geweest. Toen wij dit huis kochten, ging mijn zoon van 23, die bij ons woonde, het huis uit. Onze hypotheek is bruto 1.077 euro per maand.”

Monique: ,,Ik stort maandelijks 1.000 euro op de gezamenlijke rekening, Carlo 1.600 euro. We houden genoeg over voor onszelf. Ik geef graag geld uit aan schoonheidsspecialistes en massages.”

Carlo: ,,Ik heb bergen met geld uitgegeven aan uitgaan. Ach, het was gezellig. Nu we samen zijn vind ik het leuk om spullen voor het huis aan te schaffen.”

Quote We laten open of er kinderen komen Monique

Monique: ,,Op de huishoudrekening houden we niet veel over. Dat komt omdat we vaak koffiedrinken en lunchen buiten de deur. Liefst in combinatie met wandelen.”

Carlo: ,,Ik werk nog maar drie dagen. Ik had 365 vakantiedagen over, daardoor krijg ik voor vijf dagen betaald. Ik werk al 47 jaar bij hetzelfde bedrijf.”

Monique: ,,Over twee, drie jaar werkt Carlo helemaal niet meer. Ik ben naar vier dagen gegaan en de bedoeling is dat ik uiteindelijk drie dagen werk, om meer tijd samen te hebben. Helemaal stoppen zou wellicht financieel kunnen. Maar dan kunnen we mogelijk niet op dezelfde voet leven, we geven veel aan luxe uit.”

Carlo: ,,Dat valt wel mee.”

Monique: ,,We laten open of er kinderen komen. Als we met zijn tweeën blijven, zijn we in ieder geval niet minder gelukkig.”

Carlo: ,,Ik ga veel naar de sportschool. Het abonnement kost maar 27,50 euro per maand. Ik zou ouwelullenkorting kunnen krijgen, maar dat wil ik niet. Na het sporten doe ik boodschappen.”

Monique: ,,Ik heb de Albert Heijn bezorgservice ontdekt. Kan ik op mijn gemak ’s avonds kijken wat ik lust en mag, in verband met mijn dieet via Weight Watchers.”

Quote Ik wil wel 10.000 euro op de spaarrekening houden Monique