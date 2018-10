‘Ik zit in een open relatie en ben op zoek naar iemand daarbuiten'

‘Sinds een jaar of twee ben ik bezig met wat ik ‘het grote mannenonderzoek’ noem. Of eigenlijk is het meer een zelfonderzoek: wat wil ik wel en wat wil ik absoluut níét in een relatie? Ik ben geen samenwoonmateriaal, maar wil wel graag een monogame verbinding aangaan met iemand. Wat gebeurt er met mij als ik me in de liefde begeef? In welke patronen raak ik verzeild? Welke mannen komen er op mijn pad en hoe ga ik daar dan mee om?



Omdat je op mijn leeftijd niet meer zomaar iemand ontmoet in de kroeg, ben ik uitgeweken naar Tinder en datingsites. En echt, daar kom je van álles tegen. Allereerst zijn er de mannen die ik altijd ‘koffiedrinkmeneren’ noem. Over wie ik tijdens ons mailen of appen enthousiast raak, maar die bij de eerste koffiedate opeens een hoge stem blijken te hebben, eruitzien als een dakloze hooligan of een choker dragen en neerbuigend doen over mijn kleding en tattoo. Bij die laatste heb ik mijn koffie niet eens opgedronken.



Dan is er de categorie ‘mannen-die-gered-moeten-worden’. Zoals de architect waar ik mee datete: een superleuke man, maar tijdens ons gesprek bleek hij een gat van zo’n zes jaar in zijn cv te hebben. Een periode waarin hij gescheiden was, verslaafd raakte en ook nog eens zijn baan had verloren, vertelde hij toen ik doorvroeg. Hij zat financieel nu nog steeds aan de grond. En of ik misschien 2000 euro kon missen, dat zou hij echt op prijs stellen. We lagen nota bene in bed toen hij dat zei! Ik heb hem meteen de deur uitgezet.