In Iran houdt iedereen van je

Reis door IranHans Avontuur reist door het land dat aan de wieg heeft gestaan van onze beschaving, waar het geloof in één god is geboren en iedereen gelijke rechten had. ,,De Iraniërs koesteren hun vrije geest.’’

- 'Hello, where are you from?’

- ‘I’m from Holland.’

- ‘Oh, very nice. Welcome to Iran.

- Do you have Instagram?’

Het is niet zomaar een gesprekje onder de bogen van het Golestanpaleis in Teheran. Het is een gesprekje dat ik tijdens deze rondreis tien keer per dag zal voeren. In de stad én op het platteland. Altijd bekroond met een glimlach, soms met kushand: ‘Welcome to Iran, we love you!’

Op uitnodiging van het Drents Museum, dat een grote tentoonstelling over Iran inricht, reis ik langs de archeologische hoogtepunten van het land dat het hart vormde van het grootste rijk dat ooit heeft bestaan: Perzië. Hier werden de sterren bestudeerd, terwijl wij in West-Europa nog rondrenden in berenvellen. Na een kort bezoek aan Teheran en de reliëfs van Taq-e Bostan, ben ik bij de Zijderoute aangekomen, het netwerk van handelswegen dat het Verre Oosten met het Westen verbond en zorgde voor grote welvaart. Ik kijk om me heen en stel me voor hoe de karavanen langstrokken en hun kamp opsloegen voor de nacht.

Darius

Er is water en schaduw. Geen betere plek om te overnachten én geen betere plek voor de koning om een reclamebord voor zichzelf op te hangen. En dat is precies wat Darius, de grondlegger van het grootste Perzische rijk, tussen 522 en 485 voor Christus heeft gedaan: een meesterwerk van steen laten oprichten. Vijftien meter breed, zes meter hoog en op bijna honderd meter boven de grond.

Rondom een reliëf met Darius in de hoofdrol, wordt in drie soorten spijkerschrift zijn verhaal verteld. Hoe hij een bedrieger aan het hof ontmaskert en koning wordt. Historici betwisten elkaar over de betrouwbaarheid van dit verhaal, maar feit is dat Darius na zijn staatsgreep van Perzië een wereldmacht maakte.

Het is avond als ik Isfahan bereik, de stad met zijn betoverende klank en Naqsh-e Jahan plein dat ooit door 50.000 olielampen werd verlicht. Het is een plein met een langgerekt park in het midden, dat eens een poloveld was. Net als de Iraanse gezinnen zoek ik een plek in het gras en zie hoe de laatste zonnestralen de Moskee van de Sjah kleuren.

Volledig scherm De Moskee van de Sjah in Isfahan is bekleed met miljoenen blauwe tegels. © Hans Avontuur

In het schijnsel van de straatlantaarns maak ik een praatje met Reza, die me graag de stad wil laten zien, de moskee of de brug. Hij kent iemand met een Mer­cedes die me door het land kan rijden. Ik ontmoet Mohammed die heel veel over Nederland weet – tot en met Franeker! – maar er nog nooit is geweest. En de studentes Fatemeh en Nour komen me vertellen dat ze trots zijn op Iran, maar dat ze na hun examen graag in Amerika willen studeren.

Turbulent

Het zou misplaatst zijn om na een paar dagen in Iran iets zinnigs te zeggen over het karakter van de 85 miljoen mensen tellende bevolking. Maar één ding is duidelijk: de Iraniërs koesteren hun vrije geest. Wellicht is dat een erfenis van de turbulente historie waarin de bewoners zich voortdurend moesten plooien naar nieuwe machthebbers. Van Dzjengis Khan tot Alexander de Grote. Van Romeinse legioenen tot Arabische stammen. Als je niet vrij bent, bedenk je een manier waarop je je wel vrij kunt voelen.

Quote Er wordt gewezen, gegiecheld, en als er genoeg moed is verzameld, stapt een meisje naar voren De volgende ochtend word ik gewekt door de oproep voor het gebed. Bidden doe ik niet, maar ik bezoek later wel de Moskee van de Sjah, een wereldwonder van zalen, bogen, nisjes, tuinen, pleinen en doorkijkjes die schitteren in blauw mozaïek. Maar de tientallen schoolkinderen hebben vooral aandacht voor de buitenlandse bezoekers. Er wordt stiekem gewezen, gegiecheld en als er genoeg moed is verzameld, stapt een meisje naar voren:



- ‘Hello, where are you from?’



- ‘From Holland.’



- ‘Oh, very nice, welcome to Isfahan.’



- ‘Thank you.’



- ‘You like the people? We love peace!’



Isfahan is een heerlijke stad. Met brede boulevards, prachtige parken, een reusachtige bazaar en een rivier die het grootste deel van het jaar droogstaat. Heel vroeger verdeelde het water de stad in het deel waar de moslims woonden en het deel voor de christenen en de grote Joodse gemeenschap. Dat is niet meer zo. De moslims wonen nu overal en van alle andersgelovigen is alleen nog een kleine Armeense kerk over.

Kippenvel

Ik loop over de Khaju-brug en hoor flarden van een lied. Op zoek naar de bron eindig ik onder de stenen bogen, een plek die vanwege de akoestiek geliefd is om liederen te zingen en gedichten te declameren – geen land waar poëzie zo’n belangrijke rol speelt als in Iran. Vandaag zingen oude mannen een klassiek volksliedje over een verloren liefde. Hoewel ik de tekst verder niet kan volgen, is het geluid doordrenkt van pijn en nostalgisch verlangen. Het bezorgt me kippenvel.

Volledig scherm Yazd, met het Amir Chakhmaq-complex als trefpunt. © Hans Avontuur

Het is nog vroeg als ik Isafahan verlaat. Het landschap verandert traag in een

stenige vlakte. Er groeien taaie struiken en aan de horizon bibberen de contouren van kale bergen in de felle zon. Het reisdoel is Yazd, één van de oudste permanent bewoonde steden ter wereld. En één van de droogste. Maar daarop hebben de Iraniërs meer dan duizend jaar geleden al iets bedacht: de kanaten, een ingenieus systeem van ondergrondse water­­kanalen.

Lunch in de restanten van een karavanserai – een herberg in de woestijn. Er staan twee bouwwerken van baksteen en leem. Het ene was bedoeld voor de vermoeide reiziger, het andere voor de kamelen en dromedarissen. Wat rest zijn enkel nog de muren. Op de binnenplaats die gevuld was met opgewekte reizigers, liggen nu autobanden en stuift het zand.

Doden

Quote Die gekke Saddam dacht dat hij grond van ons kon stelen Hossein Yazd oogt schitterend. De oude stad met zijn smalle straatjes, het plein Amir Chakhmaq en de Torens der Stilte – iets buiten het centrum. Nog tot diep in de vorige eeuw werden de doden hier naar zoroastristisch gebruik op een plateau neergelegd. De gieren deden de rest. Ik loop er door de ruïnes van herbergen (de doden werden soms van ver gebracht) en beklim een van de torens. Op de top voelt het vredig.



Die avond slenter ik door de stad en drink een caffè latte met saffraan op een terras, één van de nieuwe vrijheden in Iran. Tot voor kort waren tafels en stoelen op straat verboden en was de moskee de enige openbare ontmoetingsplek. Om me heen zitten jonge Iraniërs. Mannen met hipsterbaard en vrouwen in zwarte skinny spijkerbroek onder hun lange overjas. De sterrenhemel fonkelt en langzaam bevrijdt de nacht Yazd van de hitte.

Bergen

Een weg met uitstekend asfalt slingert door de woeste bergen. Aan de andere kant van de passage wacht een plateau dat aan de horizon lijkt op te lossen. Het is een zinderende vlakte met molshopen op plekken waar ondergronds de kanaten liggen. De koffiestop is op een parkeerplaats aan de weg. Ik zie een kleine moskee, een drooggevallen vijver en een mini-pretpark met mini-reuzenrad en mini-achtbaan. Iraans vermaak.

Volledig scherm Koffiestop bij een mini-reuzenrad. © Hans Avontuur

In het winkeltje word ik ontvangen als de verloren zoon. Hossein, een man op leeftijd, veegt zijn mond af aan zijn mouw en schudt me tot drie keer toe de hand. Ik moet weten dat ik van harte welkom ben, dat de mensen anders zijn dan hun fanatieke leiders, dat de Iraniërs vrienden willen zijn met iedereen. Behalve met Saddam en Trump: ‘Die gekke Saddam dacht dat hij grond van ons kon stelen. Niet één meter meneer!’

De dorpen die ik passeer zijn niet mooi. Ze zijn ruw als het land. Daar is Pasargadae, de hoofdstad van het eerste Perzische rijk. Hier legde Cyrus de Grote vanaf 559 voor Christus het fundament voor het Perzië dat iedereen zich graag herinnert: groot, machtig, humaan en vooruitstrevend.

Persepolis

Hoewel zijn tombe een magische plek is en verderop de koningsgraven van Naqsh-e Rustam indruk maken, ben ik vooral benieuwd naar Persepolis, de ceremoniële hoofdstad van het grootste Perzische rijk. Tussen de fraaie overblijfselen van onder meer de raadzaal, schatkamer en paleizen, kost het niet veel moeite om te geloven dat dit tijdens de gloriejaren van koning Darius het centrum van de geciviliseerde wereld was.

Alles ademt beschaving. Met het reliëf van de audiëntiehal als hoogtepunt. Hierop staan geen machtige Perzische soldaten die hun tegenstanders in de pan hakken, maar de gezanten van 23 volkeren die uit alle uithoeken van het immense rijk naar Persepolis komen. Hun gezichten open en vriendelijk, de handen rustend op elkaars schouders. Verzoening in plaats van wrede onderdrukking.

In de schaduw van het verleden zit ik op een bankje en zie ik hoe de late middagzon de lucht roze kleurt. De magie krijgt gezelschap van Alireza en Darya, die weifelend naast me komen zitten.

- ‘Hello, where are you from?’

- ‘From Holland.’

- ‘Oh, welcome to Persepolis, you like?’

- ‘It’s stunning.’