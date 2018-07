Leer gezond te blijven in plaats van te genezen

Er zijn diverse redenen om naar de dokter te gaan, maar de belangrijkste is omdat er iets mis is. Je bent ziek, je wilt beter worden en dus ga je naar de dokter. Geen speld tussen te krijgen. De opleiding om dokter te worden, heet ook niet voor niets ‘geneeskunde’, dus dan moet er wel iets te genezen zijn. Vaak hoor je studenten trouwens zeggen dat ze ‘medicijnen’ studeren, waarmee de geneesmethode bij voorbaat al lijkt te zijn vastgesteld.



Hoe dan ook: blijkbaar hebben we met elkaar een systeem opgetuigd waarin onze ziekte voorwaardelijk is geworden voor een hele industrie. Er hebben heel veel mensen belang bij dat we onze gezondheid verliezen, farmaceuten voorop, maar ook artsen, consultants en universiteiten. Dat is meestal goed nieuws: het zijn doorgaans hardwerkende en slimme mensen met hun hart op de goede plek en de beste wensen voor iedereen met wie ze werken. We leven lang en meestal gezond en dat wordt alleen maar beter.

Toch zou het systeem ook anders kunnen. Een paar eeuwen geleden leefde in China de dokter en filosoof Li Shinzen, die koos voor een heel andere route. Hij liet zijn patiënten niet betalen voor de momenten dat ze ziek waren en hij ze beter moest maken. Hij liet ze juist betalen voor de maanden dat ze gezond waren. Elke maand dat een patiënt gezond was, ging een klein bedrag naar Li. Werd de patient toch ziek, dan kreeg Li niets, totdat hij de patient weer beter had gemaakt.



Li onderwees geen geneeskunde, hij onderwees gezondheid. Zijn uitgangspunt: een ziekte genezen is hetzelfde als wachten tot je dorst krijgt voordat je een waterput graaft.



Natuurlijk kun je veel ziektes niet voorkomen en zal er altijd geneeskunst nodig zijn, maar stel je eens een systeem voor dat geen belang heeft bij jouw ziek-zijn, maar juist bij jouw gezond-zijn. Niet alleen roepen dat voorkomen beter is dan genezen, maar dat ook daadwerkelijk organiseren.

