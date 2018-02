Mahmoud (28) barst in tranen uit als hij praat over het leven dat hij achterliet

AD Magazine Het leven is een compromis tussen veiligheid en avontuur

10:00 ‘We doen nóg meer water bij onze wijn totdat er alleen nog maar water zal zijn’’, zei Hans Teeuwen ooit. Want laten we eerlijk zijn: het leven is een compromis. Je verlangde naar wit, koos heel verstandig voor zwart - en nu is alles grijs. Het avontuur wil maar niet beginnen. Het is de weerbarstige werkelijkheid die voor de deur lag en niet meer wilde weggaan, zodat je ’m maar binnen liet en een kop thee aanbood. Van alle interne conflicten waar mensen mee rondlopen, is die tussen het verlangen naar zekerheid en het verlangen naar onzekerheid misschien wel het meest herkenbaar. Want je wilt natuurlijk veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Maar je wilt ook avontuur en variatie en onvoorspelbaarheid. Zekerheid én onzekerheid horen beide bij de basisbehoeften van ieder mens. En elke dag komen ze met elkaar in conflict. Want te veel zekerheid is burgerlijke sleur en dat vind je verschrikkelijk. Maar te veel onzekerheid is onveilig en bedreigend en daar moet je niet aan denken.