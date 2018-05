Mijn kinderen willen niet dat ik voor mijn dementerende vrouw zorg

Vraag: Thuiszorg. Mijn vrouw is dementerend. Na 63 jaar huwelijk wil ik zolang mogelijk bij haar zijn en haar verzorgen. Omdat ik ook dingen mankeer, heb ik budget om hulp in te kopen. Mijn kinderen willen dat ik dat besteed aan professionele zorg voor hun moeder. In een wat korzelige mail heb ik gezegd dat wij die laatste fase samen zelf willen inrichten. Nu horen we niks meer van ze.

Joost Prinsen: 'Ik heb uw vraag een paar keer moeten lezen voor ik begreep waar het probleem zit. U wilt hulp inkopen en uw kinderen willen professionele zorg. Dat lijkt toch in elkaars verlengde te liggen. Is het niet zo dat u die hulp in huis wilt halen, terwijl uw kinderen willen dat hun moeder naar een verzorgingshuis gaat? Daar ga ik nu maar even van uit.

In dat geval is uw vrouw eigenlijk niet het probleem, maar bent u het zelf. De vraag lijkt: in hoeverre bent u, omstreeks 85 schat ik en met wat kwaaltjes hier en daar, in staat die hulp aan uw vrouw thuis te bieden? Die taak is erg zwaar. En misschien denken uw kinderen anders over uw conditie dan u zelf doet. Ik denk dat streng zelfonderzoek geboden is. Redt u het wel, ook als de dementie verergert? Heeft uw vrouw misschien belang bij dagelijkse hulp die beter is dan wat u nog te bieden hebt? Laat de korzeligheid achter u, denk even niet aan huwelijkstrouw, maar beantwoord die vraag zo eerlijk mogelijk en handel ernaar.



De meeste problemen op deze pagina pak ik nogal vrolijk aan. Dit keer niet. Ik lach niet meer om alle leuke anekdotes over oude mensen die de weg kwijtraken. Te veel ellende gezien wat dat betreft.



Sterkte meneer en bel uw kinderen eens.'



