'Mijn vrouw vindt de wc bij mijn broer niet schoon genoeg'

Vraag: Ik heb een broer die er met zijn vrouw andere normen op het gebied van hygiëne op nahoudt dan wij wenselijk vinden. Om kort te gaan: het toilet kan er vies uitzien. Voor mijn vrouw is dat een reden niet mee te gaan naar een feestje. En zij begrijpen niet waarom ze niet meekomt. Lijkt me moeilijk uit te leggen.

Antwoord Joost: Een niet zo proper toilet: ziedaar lieve kinderen waarom mamma nooit meer naar oom Peter en tante Wilma gaat. De uitdrukking ‘er zijn familiebanden om minder teloor gegaan’ lijkt me hier niet van toepassing. Als minuscule reden voor twist in de familie kan het zo in het Guinness Book of Records.



Een paar vragen rijzen: heeft moeder smetvrees en wil zij dus sowieso niet naar huizen waar een stofje ligt? Heeft moeder de pest aan oom Peter en/of tante Wilma en grijpt zij een vies toilet aan als excuus om hen niet te hoeven zien? Heeft moeder, net als ik trouwens, de pest aan verjaardagen en heeft ze nog net op tijd een superieure smoes bedacht om er niet heen te hoeven? Ik had altijd wel een voorstelling of ingelaste repetitie bij de hand, maar een minder nette wc: klasse mevrouw!