Ongeneeslijk ziek? Make-A-WeddingWish zorgt voor een onvergetelijke trouwdag

Hittegolf? Neem een duik in het buitenbad

25 juni Als we de voorspellingen mogen geloven breken er zomerse dagen aan, met mogelijk een hittegolf. Alle reden om een duik in het buitenbad te nemen. Generaties jongeren groeiden er in de zomer in op. Van journalist Theo den Boer mag dat altijd zo blijven. Een leven in het buitenbad, van kurkjes tot gettoblaster.