Ooit op (school)kamp geweest? Dan zijn deze 16 zaken héél herkenbaar

Het seizoen van de (school)kampen is losgebarsten . Bussen vol vertrekken naar de bossen waar spelletjes spelen, activiteiten en gezelligheid centraal staan. Maar of je nu twintig jaar geleden of vorig jaar op kamp bent geweest, deze zestien dingen komen je geheid bekend voor.

1. Wakker worden om 7.00 uur met ALTIJD hetzelfde liedje van het album Hitzone. Nummer .... Als je dat liedje nu hoort, denk je zeker daaraan terug.

Lees ook PREMIUM Met groep acht op kamp: een middag zwemmen in plaats van douchen Lees meer

2. Onwijze heimwee hebben naar huis, ondanks dat je al vier brieven naar je ouders had geschreven. Tenzij je die juf had met heimwee-pilletjes in haar koffer. Een wondermiddel, die Smintjes.

3. 's Avonds elkaar controleren op teken met een zaklamp en dan gillen als iemand er een had.

4. Je druk maken over welke act je moet opvoeren op de 'Bonte avond'.

5. Spelletjes spelen in het bos zoals levend Stratego, trefbal, moordenaartje of het douane/smokkelspel.

6. Bij dit laatste spel had niemand door dat je een geheim vakje had in de tong van je schoen. Je was dan ook een topsmokkelaar!

7. Over smokkelen gesproken, snoep mocht de kamer niet in, maar dat verstopte jij zonder dat iemand van de leiding het zag in je slaapzak.

Volledig scherm © Getty Images

8. Of wat dacht je van vossen- of spookjacht of dropping. En dan schrok je jezelf een hoedje als een leider het geluid van een wild zwijn nadeed.

Volledig scherm © AD

9. Dagenlang niet douchen, omdat je het doucheputje te vies vond.

Volledig scherm © Shutterstock

10. Corvee, vooral een hel nadat er een voedselgevecht had plaatsgevonden. Die stapels met borden en bekers drogen met die veel te natte theedoek was ook geen pretje.

Volledig scherm © Shutterstock

11. Stiekem na bedtijd de oversteek maken naar de 'jongens' of de 'meisjes'. Dit werd ook wel 'overlopen' genoemd. En dan maar denken dat de leiding het echt niet doorhad. Vast!

12. Een groot kampvuur maken en elkaar enge verhalen vertellen (die achteraf helemaal niet zo eng zijn).

Volledig scherm © Shutterstock

13. Foute kampliedjes met zijn allen zingen: Bijvoorbeeld het 'Stapellied' bij het opstapelen van de eetborden. 'Geef door, geef doohooor! Van achteren naar voor.'

14. 's Nachts doen alsof je slaapt terwijl de kampleiding geintjes met de slapende kinderen uithaalt, zoals gezichten volschminken. Je wilde niet overkomen als een verrader!

Volledig scherm © anp

15. Weinig, maar dan ook écht weinig slaap. Er lagen er altijd wel een paar te smoezen.