Oudste snowboardleraar (76) van Nederland wil nog jaren door

Waar veel leeftijdsgenoten zich met een stok of rollator voortbewegen, zoeft Jan-Willem Verhoeff met bijna 77 jaar de pistes af in Oostenrijk. De ras-Amsterdammer is de oudste snowboardleraar van Nederland.

Binnenkort vertrekt hij weer naar het Zillertal, Oostenrijk voor een skisafari met reisorganisatie Dynamic Holland/SingleSnow. Samen met wintersporters die ruim de helft zijn leeftijd zijn, zal hij blauwe, rode en zelfs zwarte pistes afduiken.

In de skihal van SnowWorld Zoetermeer blijkt dat het boarden de 76-jarige Amsterdammer verrassend weinig moeite kost. Soepel draait hij zijn bochtjes, alleen zijn gezicht verraadt dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd ver gepasseerd is. Fysiek oogt Verhoeffs lijf als dat van een man in de 40. De armen gespierd. Een trendy blauwe broek maakt de outfit af.

Hongerwinter

Maar in mei wordt hij echt 77. ,,Mijn bouwjaar is 1941”, glimlacht hij. Hoe oud dat is? Verhoeff herinnert zich de Hongerwinter nog vaag. ,,We moesten lang in de rij staan voor een pannetje soep, ik was bijna 4. En op de weilanden voor ons huis in Amsterdam-West – bebouwing was er toen nog niet – dropten Engelse piloten voedselpakketten.”

Zijn verhaal is onalledaags: In zijn jeugd was Verhoeff niet bijzonder sportief. Voetballen vond hij niets, liever las hij hij Simon Vestdijk. Later studeerde hij Nederlands. Pas verder in zijn leven startte hij met windsurfen en langlaufen en vanaf de jaren 80 met skiën. ,,Eigenlijk was ik ontevreden over mijn prestaties. Ik kwam een berg af, dat was het.”

Snowboarden

Dat veranderde toen de Neerlandicus na de eeuwwisseling in het Franse Tignes op 61-jarige leeftijd kennismaakte met snowboarden, de sport die in de jaren 90 grote populariteit verwierf. ,,Ik merkte meteen: ik kan dit. De houding is hetzelfde als bij het windsurfen.”

Tijdens een vakantie in Les Arcs kwam hij op het idee snowboardleraar te worden. Verhoeff beschrijft een bijzondere ervaring. ,,Laat op de middag pakte ik de gondel naar de 3250 meter hoge Aiguille Rouge voor een laatste, zwarte afdaling. Ik was één van de enigen en boven gekomen besloot ik te blijven. Daar zat ik op het dak van de wereld en de laatste zonnestralen kleurden de top rood, met mij er middenin. Plots was de zon verdwenen, de duisternis viel in en het werd ijskoud. Ik schrok op en dacht: ik ben moederziel alleen, wat als ik hier gewoon blijf zitten?”

Diploma

Eenmaal beneden in de après-skibar riep hij tegen zijn vrienden: ,,Ik word snowboardleraar". Verhoeff meldde zich voor een officiële cursus bij het Oostenrijkse Snowboard Verbond en slaagde. Vervolgens klopte hij aan bij skischool Karl Maier in Rauris. ,,Ik vroeg heb je werk voor me? Maier zei: spreek je Duits? Ik antwoordde: zeker en ook Engels, Frans en Nederlands. Ik heb twaalf winters snowboardles gegeven daar."



Inmiddels is Verhoeff de oudste snowboardleraar van Nederland en misschien ook wel van Oostenrijk. ,,Ik ben gedurende al die jaren in ieder geval nooit een oudere tegengekomen,” zegt hij.



Met bijna 77 jaar doet de Amsterdammer het tegenwoordig iets rustiger. ,,Iedere winter geef ik nog maximaal drie weken les.” Veel moeite kost dat niet. ,,In de herfst ga ik altijd met oud-collega’s op fietsvakantie in de Ardennen. Dat vind ik beduidend riskanter.”

Geheim

Wat is zijn geheim? ,,Ik heb geen overgewicht, rook niet en drink zelden meer. Verder eet ik sinds kort nauwelijks vlees.”

Verhoeff onderhoudt zijn lichaam goed. ,,Ik zit twee tot drie keer per week in de sportschool. En dan niet alleen cardio, ook gewichten. Die jonge jongens kijken soms verbaasd dat ik met gewichten van twintig kilo oefen.”

Tijdens wintersport gaat hij uiterlijk om 22.00 uur naar bed en hangt hij vanzelfsprekend niet te veel in de après skibar. Maar wel een beetje: de AD-verslaggever trof Verhoeff vorig jaar in Königsleiten toch echt op de bar aan, hossend met mede-wintersporters.

Eigen leven

Volgens Verhoeff heeft zijn vrouw er geen moeite mee dat hij in Oostenrijk snowboardles geeft. ,,Zij laat me mijn gang gaan. Zij heeft gelukkig een eigen leven. En we gaan samen ook op wintervakantie.” Flirt hij wel eens met vrouwelijke deelnemers van SingleSnow? ,,Nee hoor, ik ben gelukkig getrouwd.”

Verhoeff weet niet hoe lang hij de Oostenrijkse pistes blijft afzoeven. ,,Zo lang ik het fysiek en psychisch volhoud.” Voorspellingen doet hij niet. ,,Ik ga af op wat ik voel. Maar ik hoop tot na mijn 80e.”

De krasse senior prijst zich gelukkig. ,,Boven de 50 vallen er zoveel mensen van wie je houdt weg door een hartinfarct of kanker. Ik heb blijkbaar een goed genenpakket. Het is ook gewoon een lot uit de loterij.”

Heeft hij tips voor Nederlanders die komende Krokusvakantie de sneeuw in gaan? ,,Bereid je voor en après-ski niet te veel. Wie veel drinkt, betaalt daar later in de week de tol voor.” Wij laaglanders dienen onze beperkingen te kennen, meent hij. ,,Negen van de tien Hollanders denken dat ze kunnen skiën of boarden, terwijl dat niet zo is. Ken je grenzen.”

