Roos kreeg een eetstoornis: 'Elke dag een stapje, richting je eigen dood'

Geen paniek om Lyme: ‘Lekker naar buiten, maar controleer jezelf op teken’

14:40 Het aantal mensen dat na een tekenbeet de ziekte van Lyme kreeg, is de afgelopen twintig jaar verviervoudigd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde vorig jaar 27.000 nieuwe besmettingsgevallen. Vier jaar eerder waren dat er nog 25.000. Moeten we ons aan het begin van de Week van de Teek ongerust maken of loopt het allemaal niet zo’n vaart?