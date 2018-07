Sneakerfans kijken uit naar nieuwe Piet Parra-Nikes

Dat zal op 21 juli blijken, als de nieuwe versies van de Air Max 1 en de Zoom Spiridon op de markt komen, geïnspireerd op tekeningen van Parra. Ook komt er in dezelfde serie een trainingspak in de winkels te hangen.



Parra is de enige artist met wie het Amerikaanse sportmerk op deze manier samenwerkt. Daar is hij trots op, natuurlijk - ,,Het is supertof, Nike is beyond iconisch" - maar al te veel woorden wil Parra er ook niet aan vuil maken. ,,Natuurlijk zit er een idee achter het ontwerp, maar uiteindelijk zijn het gewoon schoenen, en iedereen ziet er toch iets anders in."