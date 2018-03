Trillende spieren, daar word je sterk van

,,Meestal betekent het dat het lichaam de beweging of de intensiteit van de training niet gewend is", legt fitnessexpert Frank den Blanken uit. Trillende spieren zijn dus een teken dat de spieren harder aan het werk zijn dan het lichaam gewend is. Het trillen treedt volgens Den Blanken vooral op als je nooit aan krachttraining hebt gedaan of als je zwaarder traint dan je spieren gewend zijn.

Maar hevige spiertrillingen of spierpijn na het sporten zijn niet per se een indicatie voor een goede training. Spierpijn is namelijk afhankelijk van de gevoeligheid van de pijnreceptoren van de spiercellen. Den Blanken: ,,Als je geen spierpijn ervaart, wil dat zeker niet zeggen dat je niet goed hebt getraind. De ene sporter heeft soms veel meer last van spierpijn terwijl een ander met vergelijkbare spierschade nergens last van heeft."