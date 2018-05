Vaders op de verwentoer? Verkoop erotische Moederdag-producten verdubbelt

In kaart Vakantie in eigen land steeds meer in trek: Noord-Hol­land populairst

10:51 Hotels, campings en andere vakantiebestemmingen in Nederland kregen vorig jaar ruim 24,4 miljoen gasten uit eigen land op bezoek, zo'n 6 procent meer dan in 2016. In vijf jaar tijd nam het aantal vakantievierders uit eigen land zelfs met 3 miljoen toe. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus.