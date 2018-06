Vechten voor vrede

H&M heeft het zwaar, dus zetten ze in op meubels

29 juni Modeketen Hennes & Mauritz (H&M) maakte gisteren bekend dat het winkelconcept H&M Home gaat uitbreiden. De keten zegt onder meer lampen en meubels te gaan verkopen. Of dat een goede zet is, daar zijn retailexperts het niet over eens. ,,Als ze voor een oorlog gaan, kunnen ze er beter één kiezen die ze kunnen winnen."