Waarom Venetië zo prachtig is in de winter

Pas op: 'Koop tijdens schijnlente nog geen fragiele voor­jaars­bloei­ers'

24 januari De van televisie bekende tuinexpert en groenliefhebber Lodewijk Hoekstra (41) waarschuwt consumenten niet nu al naar tuincentra te rennen om vrolijke voorjaarsbloeiers te scoren. Volgens hem kan dat, ook al is er nu even sprake van een 'schijnlente' met hoge buitentemperaturen, uitdraaien op een teleurstelling. Hij geeft wat tips voor wie nu toch al kleur in de nog winterse tuin wil.