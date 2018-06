Wat doe je in een goed huwelijk als je seksuele onrust voelt?

VRAAG: 'Ik (vrouw van in de veertig) ken mijn man van haver tot gort, we zijn al bijna achttien jaar samen. Ik ben altijd monogaam geweest, maar nu heb ik (enorme) behoefte aan spanning. Ik voel me seksueel onrustig, om het zo maar te zeggen. Mijn man wil ik niet kwijt. Ik zoek goede raad.'

ANTWOORD Joost: In mijn jonge jaren had ik een relatie met een getrouwde vrouw. ,,Hoe denken je man en vrienden hierover?”, vroeg ik. ,,Iedereen die hier moeilijk over doet, heb ik allang geleden mijn leven uit geschopt”, antwoordde zij.



Ik weet niet of u en uw man uit dat hout gesneden zijn. Nee? Dan komt hier mogelijkheid twee: ga vreemd. Daarvoor heb ik een ongeschreven wet en een tip.



Wet: vertel het niet thuis. U de lusten en uw man met ellende opzadelen, dat doen we niet. Dan kun je net zo goed aan een open huwelijk beginnen zoals die vroegere vriendin van mij. Vertel het trouwens nergens. Ook niet aan uw beste vriendin omdat u ‘het aan iemand kwijt moet’. Vreemdgaan is een eenzame bezigheid, onthou dat.

Quote Vreemdgaan is een eenzame bezigheid Joost Prinsen