Wrak op wielen: 'Op dit oudje wil ik best gezien worden'

Op het lijstje van mijn dierbaarste eigendommen staat – direct onder de kat – mijn fiets. Een Batavus. Kobaltblauw, prontgewield, goedgespaakt, maar hoogbejaard. De vorige eigenaar was mijn goede vriendin die een jaar geleden Nederland (en dus mij) voor Indonesië verruilde. Haar festivalpolsbandjes rond het stuur en Billy the Kid-stickers op de kettingkast heb ik laten zitten – wie ben ik om geschiedenis te wissen?

Ze verdeelde haar inboedel op het juiste moment. Op mijn lijstje blaakte namelijk plotseling een witregel; op een zondagnacht, terwijl ik 10 meter verderop lag te slapen, was mijn vorige fiets, een opoe met Hawaïaans bloemenpatroon en een lief roestig koplampje, van me afgenomen.

2.000 kilometer

Op het gebutste zadel van de bejaarde Batavus heb ik het verlies verwerkt. Intussen heb ik zo’n 80 euro aan reparaties betaald en er zo’n 2.000 kilometer op afgelegd. Met rechte rug, want op dit oudje wil ik best gezien worden. Hij vast ook met mij. Maar de laatste tijd bekruipt me het gevoel dat ik iets anders zou moeten willen.

Want terwijl ik met tegenwind een brug op ploeter, flitst iets me voorbij. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is een tachtiger met slijtende knieën en windvangende fietstassen.

Even later nog iemand op een e-bike: een montere moeder, algauw een stip aan de horizon – sneller thuis dan haar kinderen lief is. Doe niet zo ouderwets, hoor ik de e-bikers denken, doe niet zo moeilijk. Moet je mij zien.

Wrak op wielen

En dan is er mijn geliefde. Lang heeft-ie het volgehouden op zijn zesdehands ‘wrak op wielen’. Niet omdat hij eraan gehecht was, maar uit luiheid. Op een dag schudde de fietsenmaker zijn hoofd: dat viel niet meer op te lappen. Mijn vriend stapte over op een leasefiets, voor vijftien euro per maand rijdt hij nu op een blitse tweewieler die altijd gratis gerepareerd of vervangen kan worden. Lekke band? Een mannetje komt hem plakken. Ketting eraf? Een mannetje brengt je stante pede een nieuwe fiets. Geliefde zweert erbij. ,,Dit, Fenna’’, zegt hij plechtig, ,,is het beste wat me in 27 jaar is overkomen.”

Meedogenloos laat hij zijn ex-fiets wegroesten voor mijn huis. Elke keer als ik onderweg door e-bikers word ingehaald, stel ik me hún ex-fiets voor. Afgedankt en alleen, ergens in een berging of voortuin, alsof ze geen dienst meer deden.

Als ik op een dag bezweet en te laat op mijn werk aankom, mijn vingers zwart van de fietsketting die zich weer eens theatraal van de tandwielen heeft gestort, stel ik het me voor het eerst voor: probleemloos fietsen. Hoe is dat eigenlijk? Ik kijk naar mijn bejaarde Batavus buiten in de regen en schud de gedachte af.