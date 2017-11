Zo maak je de lekkerste cappuccino

Bellenblaas vol bubbels. Of een groot blok schuim op je cappuccino waar je je lepeltje op kan neerleggen. Dat kan dus écht niet meer! Met de nieuwste generatie melkopschuimers kun je thuis bijna net zo’n goede cappuccino of latte maken als de gemiddelde bebaarde barista in een van die talloze nieuwe hipsterbarretjes in de grote steden.



Natuurlijk kun je je een ongeluk kloppen met een garde in een steelpannetje, maar – hoe bedreven je daar ook in bent – het melkschuim haalt het niet bij dat van een elektrische melkopschuimer. Ook een mechanische opschuimer legt het af tegen een elektrische. Bij handmatig geklopt melkschuim is de bovenkant vaak te stijf en de onderkant te vloeibaar. Een goede elektrische opschuimer produceert lekker romig, compact schuim.



Ieder jaar test ons panel de nieuwste melkopschuimers, dit jaar 16. Daarbij werd gelet op de bouwkwaliteit, het design, de kwaliteit van het schuim, het bedieningsgemak, de snelheid, de mogelijkheden en de prijs-kwaliteitsverhouding. Veel apparaten haalden de selectie niet omdat ze te dik schuim produceerden, moeilijk schoon te maken waren, herrie maakten of een nogal gammele indruk maakten.



Uit onze database met gebruikerservaringen en testresultaten kozen we drie topapparaten rond de 50 euro. Leuk voor sinterklaas, onder de kerstboom of gewoon omdat je cappuccino zo lekker vindt.