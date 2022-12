25 boeren tekenden opkoopcontract in Limburg

In Limburg hebben 25 boeren een opkoopcontract getekend. De provincie koopt hun bedrijven op en brengt de uitstoot van ammoniak daarmee terug met 124 ton per jaar. Het gaat om boerenbedrijven langs kwetsbare natuurgebieden. De opkoopregeling gold tot en met woensdag, met ingang van donderdag is er geen regeling meer.

In totaal was met de opkoop een bedrag gemoeid van 47 miljoen euro. “Met het aantal van 25 gesloten overeenkomsten heeft Limburg landelijk gezien naar verwachting het grootste aantal piekbelasters opgekocht”, aldus de Limburgse gedeputeerde Geert Gabriels (GroenLinks, stikstof) donderdag in een brief aan Provinciale Staten.

In totaal werden negen varkenshouderijen, acht melkveehouders, zes pluimveebedrijven en twee kalverhouderijen opgekocht. Vijf opgekochte landbouwbedrijven zijn gevestigd in de gemeente Nederweert. In Bergen, Venray en Roerdalen zijn elk drie bedrijven overgenomen. Verder elk twee in Voerendaal, Horst aan de Maas, Eijsden-Margraten, Venlo en Weert. De laatste boerderij staat in Gennep.

De provincie houdt geld over, want het Rijk stelde voor Limburg 90 miljoen euro beschikbaar. De verworven gronden blijven deels eigendom van de bedrijven, die deze zelf omvormen naar natuur. Een ander deel wordt eigendom van de provincie.

“We zitten nu in een vacuüm zonder geld of regeling”, zei een woordvoerster van de provincie. “Maar we hebben meer contracten afgesloten dan we hadden verwacht. Toen duidelijk werd dat er een nieuwe, 120-procent-regeling aankwam, viel de oude regeling even stil. Boeren wachtten af. Maar vervolgens bleek dat het Rijk geen duidelijkheid kon bieden, waarop boeren alsnog besloten te tekenen voor de MGA1-regeling.”

“Het is triest dat boeren in zoveel onzekerheid een besluit moesten nemen. Het was een heel emotioneel proces voor deze mensen.”