5000 bedden van Defensie voor noodlocaties voor opvang Oekraïners

Was Tiffany (49) oplichter of écht verliefd op superrijke Fries van wiens geld ze luxe reisjes naar Ibiza maakte?

Is ze een beroepsoplichter of hield Tiffany van D. (49) écht van de superrijke Fries die 5,8 miljoen euro naar haar overmaakte? Volgens justitie gebruikte ze het geld voor een luxueus leven, een trouwerij met een andere man en een strandpaviljoen in Scheveningen. ,,Hoe moet je bewijzen dat er oprechte liefde was?”

7 maart