Aangifte tegen Limburgs vliegveld om ontbrekende vergunning: ‘Ze plegen iedere dag strafbare feiten’

Een samenwerkingsverband van vijftien milieugroepen en omwonenden heeft donderdag aangifte gedaan tegen Maastricht Aachen Airport (MAA), vanwege het overtreden van de Wet natuurbescherming. De actiegroep vraagt het Openbaar Ministerie (OM) het vliegveld geheel of gedeeltelijk stil te laten leggen en het vliegen zonder de benodigde vergunning te verbieden. Volgens de indiener van de aangifte is MAA de zesde grootste uitstoter van stikstof in Limburg.