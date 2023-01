Aanhoudingen na bedreiging en mishandeling in Simpelveld

Dat meldt de wijkagent op Instagram. De identiteit van de aangehouden personen is niet bekendgemaakt.

De mishandeling in Simpelveld vond vrijdagavond rond 20:00 uur plaats. De politie doet een oproep aan mensen om zich te melden als ze tussen 19:50 uur en 20:30 uur iets vreemds hebben gezien. Het incident vond plaats bij de kerk op de Pastoriestraat of op de Nieuwe Gaasstraat in Simpelveld.