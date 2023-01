Aantal auto-inbraken in Limburg flink gestegen

In de meeste provincies nam het aantal inbraken in personenauto’s toe. Alleen in Flevoland, Utrecht en Gelderland werden er minder auto-inbraken gepleegd. Groningen kende de grootste stijging: daar verdubbelde het aantal auto-inbraken zelfs bijna. Ook in Drenthe, Overijssel en Zeeland braken dieven veel vaker in auto’s in.