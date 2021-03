Actievoerders tegen racisme hangen nieuwe straatnaamborden op

VideoActiegroepen tegen racisme hebben vandaag in het zuiden van Nederland in verschillende steden nieuwe straatnaamborden opgehangen. De straten dragen momenteel de namen van ‘misdadigers uit de koloniale tijd van Nederland’, aldus de actiegroepen. De namen van de oude ‘zeeschurken’ zijn onder meer vervangen door helden uit onze huidige tijd. Dat hebben de actiegroepen vandaag op de Internationale Dag Tegen Racisme bekendgemaakt.

Aan de actie deden lokale actievoerders uit Den Bosch, Breda, Nijmegen, Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen, Venlo, Weert, Roermond en Eindhoven mee. De aan Kick Out Zwarte Piet verbonden actievoerders gingen ook de straat op om inwoners naar hun mening te vragen.

,,In Den Bosch zijn naamborden opgehangen met lokale helden”, aldus een woordvoerder van de actiegroep. ,,Zo hebben we er voor gekozen om Stella Coffie op één van de bordjes te zetten. Door haar jarenlange inspanningen als vrijwilliger is zij volgens ons een van de helden uit de huidige tijd in Den Bosch.”

‘Echte verhaal vertellen’

,,Het doel van de actie is te bereiken dat mensen zich bewust worden van het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden en dat er in het onderwijs educatie komt over dit verleden”, aldus de actiegroepen in een gepubliceerde verklaring. ,,De actievoerders roepen scholen op om hiermee aan de slag te gaan. Ook roepen ze gemeenten op om onderschriften bij straatnamen toe te voegen die het echte verhaal vertellen.”

Op foto’s op Facebook is te zien dat straatnaamborden als de Jan Pieterszoon Coenstraat, Tromplaan, Jan van Riebeeckstraat, Michiel de Ruyterstraat, Piet Heinstraat en Witte de Withstraat in ongenade vallen. ,,De komende weken zullen we educatieve posts plaatsen over verschillende personen uit ons verleden. Zeeschurken én helden!”, kondigen de actiegroepen aan.

De namen van de volgens de actiegroepen oude 'zeeschurken' zijn onder meer vervangen door 'helden' uit onze huidige tijd

