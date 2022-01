Activisten bij bos VDL Nedcar worden ‘uitgehongerd’

De activisten zitten volgens Red het Sterrebos zonder eten of drinken in de bomen. ,,Onze bosbeschermers zitten al meer dan 24 uur in de boom in het Sterrebos en we mogen ze geen eten of drinken brengen.” De club roept de burgemeester van Sittard, Hans Verheijen, op om het aangeven van eten en drinken toe te staan.

De activisten gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ze willen voorkomen dat zeven hectare van het Sterrebos verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van autoproducent VDL Nedcar mogelijk te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens een van de activisten is de autoproducent verantwoordelijk voor het tegenhouden van eten en drinken voor de groep in de bomen.

Bezetting

Ze gingen gisteren in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ruim twintig activisten hebben zich verschanst in hangmatten boven in de bomen.

Die kap dreigt omdat Nedcar-eigenaar VDL een grote nieuwe productiehal op het terrein van het Sterrebos wil bouwen. De contouren van het eerste deel van de gigantische nieuwbouw verrijzen al tot aan de eerste bomen. De bezetters willen het bos niet zonder slag of stoot prijs geven.

De politie houdt een oogje in het zeil, stelde er camera’s op en plaatste overal bordjes met “verboden toegang”. Mensen die het bos in of uit willen worden gearresteerd. Het wachten is op het moment waarop de politie ingrijpt en de bezetters uit de bomen haalt.

Red Het Sterrebos houdt vanochtend om 11.00 uur een manifestatie op een terrein vlakbij de fabriek. Deze demonstratie is in tegenstelling tot de bezetting wél toegestaan door de gemeente Sittard-Geleen.