Advocaat: ‘Ouders ontucht-slachtoffers nog jaren in onzekerheid’

De ouders van minstens zeven kinderen die door hun oppas seksueel zijn misbruikt, zullen nog jaren moeten leven met de vraag wat die ontucht met hun jonge kind heeft gedaan. Volgens slachtofferadvocaat Noor Geraads weten de kinderen zelf nu niet meer wat er is voorgevallen, maar kan dat op latere leeftijd alsnog schade aanrichten. ,,Die onzekerheid is dodelijk.”

Dat zei de advocaat van de ouders van vier kinderen vanmiddag na een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Den Bosch, waar de oppas en haar partner terechtstaan. De 53-jarige vrouw bood zich vorig jaar in de regio Eindhoven aan als oppas. Tijdens het oppassen pleegde zij ontucht met de kinderen terwijl haar 59-jarige partner vanuit huis via videobellen meekeek naar het misbruik.

De ontucht werd ontdekt toen de ouders van een 2-jarig meisje in de regio Eindhoven in juni vorig jaar na thuiskomst beelden uit de kinderkamer zagen waarop te zien was dat hun kind werd misbruikt. De politie pakte de vrouw uit het Midden-Limburgse Herkenbosch dezelfde avond nog op. Haar partner uit Heel werd de volgende dag aangehouden.

Zeven slachtoffers

Uit onderzoek bleek vervolgens dat het stel vermoedelijk zeven kinderen van 1 tot 6 jaar oud heeft misbruikt. Volgens Geraads staat het leven van de ouders, die publiciteit volledig uit de weg gaan, sindsdien volledig op zijn kop. De slachtoffers en de ouders die Geraads bijstaat, hebben op dit moment geen hulpverlening nodig, maar de ouders zijn wel geïnstrueerd hoe ze bepaalde signalen kunnen opvangen die mogelijk wijzen op opgelopen schade. ,,En dan is het natuurlijk nog de vraag in hoeverre bepaald gedrag terug te voeren is naar het misbruik. Met die onduidelijkheid moeten ze nog jaren leven.”

Het onderzoek naar de ontucht is zo goed als afgerond, maar een datum voor de definitieve rechtszaak is nog niet vastgesteld. Op 15 augustus gaat de zaak verder en worden onderzoekswensen van de advocaten van de verdachten besproken. De twee verdachten, die de beschuldigingen allebei hebben toegegeven, zitten sinds hun arrestatie in de cel.