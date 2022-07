Appartement volledig verwoest door brand in Landgraaf

Kabinet kijkt of schaderege­ling Limburg beter kan, maar: ‘100 procent vergoeding zit er niet in’

Het kabinet kijkt of de compensatie van schade als gevolg van de wateroverlast in Limburg van vorig jaar bijsturing behoeft. ,,We hebben het op papier goed geregeld”, zegt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Maar zij erkent ook dat het in de uitvoering niet bij iedereen goed gaat.

